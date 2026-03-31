Sonora fortalece su futuro energético con nuevo gasoducto de Naco a Guaymas

El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño confirmó la construcción de un gasoducto que conectará el municipio de Naco con el puerto de Guaymas, como parte del proyecto energético impulsado en coordinación con la empresa Amigo LNG, el cual busca fortalecer el desarrollo económico y energético de la entidad.

De acuerdo con el mandatario estatal, esta obra forma parte de una inversión estimada en seis mil 800 millones de dólares para la instalación de una planta de licuefacción en Guaymas, la cual requerirá el suministro constante de gas natural proveniente de yacimientos ubicados en Texas, Estados Unidos.

Explicó que el gasoducto permitirá transportar el hidrocarburo desde la frontera en Naco hasta el puerto de Guaymas, donde será procesado mediante un sistema de licuefacción, lo que permitirá su almacenamiento y eventual exportación hacia mercados internacionales.

En ese sentido, destacó que el proyecto ya cuenta prácticamente con el visto bueno de las dependencias federales involucradas, entre ellas la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que facilita su avance hacia la etapa de ejecución.

Ya tenemos prácticamente el visto bueno de todas las dependencias participantes en el proceso de aprobación de este proyecto que se tiene que licitar para su construcción señaló el titular del Ejecutivo

Asimismo, adelantó que se espera que en un plazo de uno a dos meses pueda iniciar la construcción del gasoducto, una vez que se cumplan los procedimientos administrativos y de contratación correspondientes.

El gobernador subrayó que este proyecto traerá consigo una importante generación de empleos, tanto directos como indirectos, destacando que la planta de licuefacción generará alrededor de 350 empleos directos de alto nivel profesional, con salarios competitivos dentro del sector energético.

Durazo Montaño resaltó que la infraestructura también representa un beneficio estratégico para el país, al incrementar la capacidad de almacenamiento de gas natural hasta por 12 días adicionales, lo que fortalece la seguridad energética nacional ante contingencias como las registradas en el pasado en Texas, donde se interrumpió el suministro del combustible.