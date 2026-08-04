Descarta el BID reanudar créditos a Venezuela

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que no reanudará de forma inmediata el otorgamiento de créditos a Venezuela, pese a que ambas partes restablecieron sus relaciones institucionales tras ocho años.

El presidente del organismo, Ilan Goldfajn, explicó que aún existen “asuntos pendientes que deberán resolverse” antes de considerar nuevos financiamientos.

El restablecimiento de los vínculos quedó formalizado en junio, cuando el BID aceptó el nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como gobernador de Venezuela ante la institución, sin embargo, Goldfajn señaló que la siguiente etapa estará enfocada en brindar asistencia técnica, apoyo humanitario y mantener conversaciones sobre la situación económica del país.

Entre las acciones previstas se encuentran el análisis de información económica, la revisión de políticas públicas y el intercambio de propuestas relacionadas con el desempeño macroeconómico.

El presidente del BID confirmó además que una delegación del organismo realizó recientemente una visita a Caracas como parte del proceso de acercamiento entre ambas partes.

Los préstamos del BID a Venezuela permanecen suspendidos desde mayo de 2018, cuando el país incurrió en un incumplimiento de pagos.

La nación sudamericana mantiene una deuda con el organismo, cuya resolución dependerá de negociaciones bilaterales.

Mientras tanto, el país enfrenta labores de reconstrucción tras los terremotos registrados el 24 de junio, que dejaron más de cinco mil personas fallecidas y daños materiales en la zona norte del territorio.