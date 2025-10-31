Acuerdan Estados Unidos y China suspender tarifas marítimas por un año

Estados Unidos y China acordaron suspender temporalmente las tarifas recíprocas impuestas a los buques de ambos países, en un intento por reducir la guerra comercial que mantienen desde 2018.

La medida, con una vigencia de 12 meses, implica una prórroga en el pago de alrededor de 3 mil 200 millones de dólares anuales en tarifas aplicadas a los grandes buques construidos en China que operan en puertos estadounidenses.

El acuerdo fue alcanzado en Corea del Sur durante un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Las tarifas, aplicadas bajo las disposiciones de la Sección 301, surgieron tras una investigación estadounidense que atribuyó a China el dominio del sector marítimo mundial mediante prácticas consideradas desleales.

Con esta decisión, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó la suspensión de dichas medidas, mientras que el Ministerio de Comercio de China anunció la eliminación de sus contramedidas hacia buques estadounidenses.

Las sanciones habían afectado a operadores como COSCO y Matson, provocando aumentos en los costos logísticos y retrasos en el transporte marítimo internacional.

Expertos del sector advirtieron que las tarifas incrementaron los gastos de operación y, en consecuencia, los precios de productos para los consumidores. La suspensión temporal busca “estabilizar el flujo comercial y reducir los costos que han impactado a ambas economías”.

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el volumen del comercio global cayó 3.2% en 2024 como resultado de los conflictos arancelarios entre potencias.