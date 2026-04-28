Descarta Chihuahua que agentes de la CIA actuaran en el operativo antidrogas

El gobierno de Chihuahua informó que no existen elementos para determinar que los dos ciudadanos de Estados Unidos fallecidos el 19 de abril hayan actuado como agentes de seguridad durante un operativo contra el narcotráfico.

La indagatoria se mantiene abierta para precisar su participación en los hechos.

La fiscal encargada del caso, Wendy Paola Chávez, explicó que los testimonios recabados señalan que los extranjeros tuvieron contacto únicamente con el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones,Pedro Román Oseguera Cervantes, quien falleció en un accidente carretero junto con otras tres personas en la sierra del estado.

Las investigaciones indican que cuatro personas extranjeras se integraron al convoy desde su salida en la ciudad de Chihuahua. Dos viajaban en la unidad del director de la AEI y las otras dos en el vehículo asignado a su equipo de seguridad.

Ninguna de ellas portaba uniforme ni insignias, y se desplazaban con el rostro cubierto.

Los reportes oficiales establecen que estas personas no participaron en reuniones con mandos militares ni en tareas de planeación o ejecución del operativo.

Tampoco existen registros de que hayan realizado funciones propias de autoridades mexicanas o que actuaran bajo una cadena de mando.

Las autoridades estatales señalaron que no hay constancia de que la presencia de los extranjeros haya sido informada a mandos superiores.

La investigación contempla posibles responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, sin que hasta el momento “se confirme alguna violación”.

Como parte del proceso, se solicitó información a la representación diplomática de Estados Unidos para confirmar la identidad y ocupación de las personas involucradas.

Los datos serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer su vínculo con el operativo.