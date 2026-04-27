Sube a 19 el número de muertos por atentado en Colombia

Subió a 19 el número de víctimas del atentado registrado el sábado en una carretera del suroeste de Colombia según el balance actualizado difundido el domingo por autoridades forenses.

El hecho ocurrió en el departamento del Cauca, a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

Las autoridades señalaron que el ataque fue perpetrado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se sumaron al acuerdo de paz firmado en 2016.

El presidente Gustavo Petro instruyó a las fuerzas de seguridad intensificar los operativos contra estos grupos armados tras lo ocurrido.

El estallido se registró durante un retén ilegal instalado por los agresores. La explosión afectó a más de una decena de vehículos que circulaban por la vía. Testimonios y registros visuales muestran daños en automóviles y un cráter en la zona del impacto.

En un reporte previo se habían contabilizado 14 personas fallecidas y 38 lesionadas, cifra que posteriormente fue actualizada.

En días recientes, la región ha registrado otros ataques, incluido uno contra una base militar en la ciudad de Cali.

Las acciones han sido vinculadas a grupos bajo el mando de Iván Mordisco.