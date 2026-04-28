Se agudiza la caída del turismo en Cuba

El sector turístico en Cuba registró una disminución en la llegada de visitantes internacionales durante el primer trimestre de 2026 según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información que señalan que entre enero y marzo arribaron 298 mil 057 turistas extranjeros, lo que representa una reducción del 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El comportamiento mensual muestra una caída más marcada en marzo, cuando se contabilizaron 35 mil 561 visitantes. Esta cifra se ubica entre las más bajas de los últimos años y refleja la situación que enfrenta una de las principales fuentes de ingresos en moneda extranjera para el país.

Uno de los factores que influyen en esta disminución es la limitación en el suministro de combustible para la aviación, lo que ha derivado en la suspensión de rutas por parte de aerolíneas internacionales. La medida afecta la conectividad aérea de la isla, tanto para viajeros internacionales como para personas de origen cubano que residen en el exterior.

El descenso se observa en varios mercados emisores. Canadá, uno de los principales puntos de origen de turistas hacia Cuba, reportó una baja superior al 50% en el trimestre. También se registraron reducciones en llegadas desde Rusia y en el flujo de cubanos residentes fuera del país, principalmente en Estados Unidos.

El turismo mantiene un papel relevante en la economía cubana al generar empleos y aportar divisas.

Su contracción impacta otras actividades económicas vinculadas, como la exportación de servicios, la industria del níquel y la producción de tabaco, sectores que también enfrentan restricciones en el entorno actual.

El comportamiento del sector muestra una tendencia a la baja desde años anteriores. Entre 2019 y 2025 se reportó una disminución en los ingresos, asociada a cambios en la relación con Estados Unidos y a los efectos de la pandemia de COVID-19. En 2025, el número de visitantes ya había presentado un descenso en distintos mercados.

A diferencia de otros destinos del Caribe, la recuperación del turismo en Cuba enfrenta condiciones que limitan su avance, entre ellas la reducción de vuelos, restricciones energéticas y un entorno internacional que afecta su operación.