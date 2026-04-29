Puerto Peñasco fortalece su papel deportivo con masiva participación en torneo de básquetbol

Puerto Peñasco reafirma su relevancia como sede del básquetbol en el noroeste del país con la realización de la séptima edición de la Copa Mambas, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo y reunirá a cerca de mil deportistas.

Durante la presentación del evento, se informó que esta edición alcanzará una participación histórica con más de 117 equipos distribuidos en ocho categorías, integradas por niñas, niños, jóvenes e incluso conjuntos conformados por madres de familia.

Autoridades municipales destacaron la importancia de este tipo de competencias, al fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el turismo en la región. Asimismo, organizadores del torneo señalaron que la consolidación de esta copa ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y la comunidad local.

Se prevé la llegada de un importante número de visitantes, considerando que cada participante suele acudir acompañado, lo que generará una significativa afluencia turística y beneficios económicos para la ciudad.

Por su parte, el Instituto Municipal del Deporte informó que se alistan doce canchas para el desarrollo de los encuentros, al tiempo que reiteró el compromiso de impulsar el deporte como una herramienta clave para el bienestar integral de la población joven.