“Casi sudo agua bendita”: gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechaza vínculos con grupos criminales

Con una frase: “casi sudo agua bendita”, el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, cerró este miércoles su posicionamiento ante medios de comunicación, luego de rechazar de manera categórica una publicación periodística en Estados Unidos que lo señala como presunto sujeto de una investigación criminal y afirma que le habría sido retirada la visa.

Desde el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que mantiene vigente su documento migratorio, negó vínculos con grupos criminales y sostuvo que se trata de “infamias” sin sustento.

“Primeramente, como lo he dicho en otras ocasiones, no muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, declaró el gobernador ante cuestionamientos de la prensa.

Las declaraciones ocurrieron luego de la publicación de un reportaje del diario Los Angeles Times, elaborado junto con Puente News Collaborative y firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, donde se asegura que autoridades estadunidenses habrían abierto investigaciones criminales contra Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El texto también sostiene que al mandatario sonorense le habría sido cancelada la visa el año pasado.

Frente a esos señalamientos, Durazo afirmó que no ha sido notificado por ninguna autoridad estadunidense y apeló a su trayectoria política como principal defensa frente a las acusaciones: “si toda una vida, toda una trayectoria no te pone a salvo de infamias o notas falsas, pues francamente estás condenado. Lo que me pone a salvo es toda una vida. Aquí en el pueblo todos nos conocemos y todos nos sabemos todo; aquí no se puede ocultar absolutamente nada y si hubiese la menor corruptela o complicidad, ustedes se hubieran enterado”, expresó.

El mandatario sonorense también negó un distanciamiento con autoridades diplomáticas estadunidenses y aseguró que mantiene comunicación institucional con representantes consulares. Recordó que hace apenas unas semanas sostuvo una gira de trabajo en Nogales con la cónsul de Estados Unidos para revisar problemáticas relacionadas con aguas negras que cruzan hacia territorio norteamericano.

“No he tenido contacto con él —cónsul de Estados Unidos— aunque ha habido comunicación frecuente con ambos cónsules. Hace un par de semanas tuve una gira en Nogales con la cónsul de Estados Unidos para revisar cuestiones de aguas negras que llegan a ese país y medidas de solución”, señaló.

Respecto a versiones sobre un presunto retiro de visa a integrantes de su familia, Durazo aseguró que su hijo mantiene vigente el documento migratorio.

Horas antes, la secretaria de Comunicación del gobierno de Sonora, Paloma Terán Villalobos, había rechazado públicamente la información publicada por el medio estadunidense y afirmó que el gobernador conserva una visa vigente y no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones abiertas en su contra.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadunidense ha confirmado oficialmente una indagatoria contra Durazo ni existen registros públicos del Departamento de Justicia que documenten cargos o investigaciones criminales relacionadas con el gobernador sonorense.

Al referirse al contexto político, Durazo sostuvo que existe un ambiente de desgaste contra proyectos progresistas, aunque evitó relacionar directamente la publicación con un movimiento en particular.

“Creo que hay un ánimo de debilitar políticamente a un proyecto progresista, pero no vinculo esta nota al movimiento. Son dos cosas distintas”, dijo.

Al concluir su mensaje, el gobernador defendió nuevamente su historial político y personal, recordó su salida del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y remató con la frase que marcó el cierre de su comparecencia ante medios: “aquí está un gobernador comprometido, que no solo en este gobierno ha actuado con rectitud, lo he hecho toda mi vida; casi sudo agua bendita”.