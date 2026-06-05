Aseguran narcolaboratorio en el municipio de Cajeme

Tras la ejecución de una orden de cateo, llevada a cabo a un narcolaboratorio en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa con la integración de la investigación.

La FGR dio a conocer que el cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de lacarretera Manlio Fabio Beltrones, rumbo a la presa, en Esperanza, Sonora, perteneciente al municipio de Cajeme, Sonora.

Señaló que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, el agente del Ministerio Público de la Federación integró los indicios encontrados en el inmueble y fueron puestos a disposición de la FGR.

El órgano autónomo del Gobierno Federal detalló que dichos indicios son analizados por peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal, quienes determinarán el peso exacto y tipo de sustancias encontradas durante el operativo.

Del mismo modo, informó que el aseguramiento consiste en tambos y bidones de diversas capacidades,mil 40 costales con aproximadamente 25 mil 750 kilos de sustancias, probablemente precursoras para la elaboración de drogas sintéticas.

Así mismo, también se aseguraron contenedores de diferentes tipos, materiales y capacidades, narcóticos, congeladores, un compresor de aire, un vehículo tipo tractocamión y una cabina de tractocamión.

La FGR afirmó que todo lo asegurado, incluido el inmueble, está a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) quien continúa con la integración de los indicios para deslindar responsabilidades, contra quién o quiénes hayan participado en la comisión de los hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley General de Salud.

Para finalizar, la FGR aseguró que con estas acciones reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar esta clase de delitos las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.