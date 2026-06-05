No hay conversaciones con EU sobre retiro de visas e investigación contra Durazo y Villarreal: Roberto Velasco

El canciller Roberto Velasco aseguró que no existe comunicación alguna con el gobierno de Estados Unidos sobre el retiro de visas y presuntas investigaciones contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, como informó el miércoles el diario Los Ángeles Times.

“No, no hay ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial, no es un tema del que haya alguna comunicación por parte de Estados Unidos”, afirmó Velasco a pregunta expresa sobre la información del diario estadounidense que el miércoles publico que los gobernadores mexicanos están siendo investigados en la Unión Americana por vínculos con el crimen organizado y huachicol, además de que les fueron canceladas sus visas para visitar el vecino país.

“No, no hay nada”, insistió el canciller.

Durante una conferencia de prensa, acompañado por su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, quien se encuentra de visita en el país, Velasco se refirió además a los desencuentros que se han registrado en los últimos días con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y aseguró que se mantiene un diálogo continúo y respetuoso con el diplomático.

Tenemos una comunicación casi cotidiana con el embajador y su equipo, también tenemos una comunicación cercana con el Departamento de Estado bajo los principios establecidos, pero la vecindad, el enorme intercambio comercial, el número de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México, nos obligan a tener un diálogo cercano y así lo hacemos. Roberto Velasco, canciller.

Ronald Johnson fue acusado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum de intervenir en asuntos internos, luego de que el diplomático estadounidense pidió no politizar el combate a los cárteles de la droga. “Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. ”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina del martes pasado.

Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Claudia Sheinbaum, presidenta.

Sin embargo, Velasco insistió en que la comunicación con el representante de la Casa Blanca se mantiene en un tono de respeto.