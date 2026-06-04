Acuerdan Israel y Líbano un cese al fuego

Israel y Líbano anunciaron un acuerdo para implementar un cese al fuego y establecer zonas piloto bajo control de las Fuerzas Armadas libanesas, tras dos días de negociaciones realizadas en Washington, decisión dada a conocer mediante una declaración conjunta firmada por las partes participantes en el diálogo.

El documento establece que la aplicación del alto al fuego estará condicionada al fin de los ataques atribuidos a Hezbolá y a la salida de integrantes de ese grupo de la zona ubicada al sur del río Litani.

Asimismo, contempla la creación de áreas donde el ejército libanés tendrá control exclusivo, sin la participación de actores armados no estatales.

Como parte de los compromisos alcanzados, Israel y Líbano acordaron celebrar una nueva ronda de conversaciones durante la semana del 22 de junio.

El objetivo es avanzar hacia un acuerdo de mayor alcance que permita abordar otros aspectos de la relación bilateral y la seguridad en la región.

La declaración también señala que el futuro de los vínculos entre ambos países deberá ser definido por sus respectivos gobiernos. Las partes manifestaron su rechazo a cualquier intento de influencia externa sobre las decisiones relacionadas con el futuro político y de seguridad de Líbano, en una referencia a la participación de actores regionales involucrados en el conflicto.

La evolución del conflicto también ha mantenido la atención sobre Gaza, donde persisten las consecuencias de las operaciones militares y los llamados internacionales para alcanzar mecanismos que reduzcan la violencia.