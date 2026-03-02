Advierte el bloque E3 posibles “acciones defensivas directas” contra Irán

Los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que expresan su postura ante la escalada de violencia en Medio Oriente en un documento, difundido este domingo, en el que los tres países señalaron que evalúan la adopción de “acciones defensivas directas” frente a los ataques atribuidos a Irán.

El pronunciamiento indica que estas medidas incluirían la posibilidad de neutralizar capacidades militares antes de que sean utilizadas, como lanzaderas de misiles y drones.

De acuerdo con la declaración, el objetivo sería “evitar ataques contra intereses aliados y población civil en países de la región del Golfo”, en un panorama marcado por cierres de espacio aéreo y alertas de seguridad.

La postura del bloque europeo, conocido como E3, se endureció tras los recientes bombardeos iraníes que alcanzaron a países que no habían participado en operaciones militares previas encabezadas por Estados Unidos y Israel.

En el texto se señala que estos hechos representan “un riesgo para personal militar y civil de diversas nacionalidades desplegadas en la región”.

Los gobiernos europeos informaron que no actuarán de manera aislada y que mantienen coordinación con Estados Unidos y otros aliados regionales, además, rechazaron los argumentos de Irán para justificar sus acciones y exigieron el cese inmediato de los ataques.