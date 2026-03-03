Frente frío provocará ambiente más fresco y vientos en Sonora esta semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que se espera un ligero descenso de temperaturas esta semana en la entidad.

Durante el día prevalecerán condiciones estables, con cielos despejados y ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del estado.

Sin embargo, durante la tarde-noche se prevé la aproximación del frente frío número 38 sobre el noroeste de Sonora, lo que originará un descenso en las temperaturas máximas y un ambiente más fresco durante la noche y madrugada del martes.

Aunado a ello, se anticipan rachas de viento fuertes en las regiones norte y noreste del territorio estatal.

Además, se espera el ingreso de un nuevo sistema invernal entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo, el cual podría generar inestabilidad suficiente para la formación de tormentas aisladas durante el fin de semana en gran parte del estado.

Estas condiciones se mantendrán durante los tres días posteriores al ingreso del frente frío, con efectos como descenso marcado de temperaturas, rachas de viento y posible caída de granizo.

La CEPC hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a tomar medidas preventivas; ante cualquier emergencia, se exhorta a marcar al 9-1-1.