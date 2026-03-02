Refuerza la SRE atención a mexicanos en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene seguimiento a la situación que enfrentan mexicanas y mexicanos en países de Medio Oriente, luego de la reciente escalada de violencia en la región.

Como parte de estas acciones, el titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual con embajadores de México acreditados en distintos países de esa zona.

Durante el encuentro, el canciller solicitó información directa sobre las condiciones de seguridad en cada país y reiteró que la prioridad del gobierno mexicano es “la atención y protección de las personas connacionales, tanto residentes como aquellas que se encuentran en tránsito”.

La SRE señaló que, hasta el momento, todas las solicitudes de apoyo consular han sido atendidas y no se tiene registro de personas mexicanas con afectaciones a su integridad física.

La dependencia explicó que en varios países el espacio aéreo permanece cerrado, lo que ha provocado la cancelación de vuelos y la permanencia temporal de personas mexicanas. Ante este escenario, los protocolos de atención contemplan rutas seguras por vía terrestre para quienes decidan trasladarse, siempre que las condiciones lo permitan, asimismo, se cuenta con un censo actualizado de connacionales en cada país de la región.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, así como funcionarios de áreas estratégicas de la cancillería.

Estuvieron presentes titulares y encargados de negocios de las representaciones diplomáticas de México en Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Egipto y la Oficina de Representación en Palestina.

La SRE reiteró el llamado a evitar viajes a Medio Oriente mientras persistan las condiciones actuales.

Para quienes ya se encuentran en la región, se recomienda permanecer en interiores, reducir desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En caso de requerir apoyo, las personas pueden comunicarse a los teléfonos de emergencia de las embajadas y oficinas de representación mexicanas en cada país.