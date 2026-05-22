Sonora reduce homicidios en abril, pero sigue entre los estados con más casos en México

De acuerdo con datos del Reporte Mensual de Incidencia Delictiva de Sonora, publicado por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Hermosillo y Sonora, en abril, la entidad ocupó el puesto número 15 en cuanto a los estados con mayor número de homicidios dolosos.
Sin embargo, el reporte del organismo ciudadano, señala qué Sonora contó con 55 casos de este delito durante abril, disminuyendo un 28% de acuerdo con el número de casos en comparación del mes de marzo, cuando se tuvieron 76.
En esta lista, sobre Sonora se encuentran Chihuahua y Guanajuato con 129 casos cada uno, Morelos con 112, Baja California y Sinaloa con 101 cada uno, Estado de México con 90, Veracruz con 88, Guerrero con 84, Oaxaca con 81, Jalisco con 77, Ciudad de México con 75, Puebla con 72, Michoacán con 67 y Colima con 66.
De este modo, de enero a abril de 2026, la entidad cuenta con un total de 258 casos de homicidio doloso, siendo Cajeme el municipio que más casos presenta durante el año con un total de 113.
Así mismo, Hermosillo cuenta con 70, San Luis Río Colorado con 18, Nogales con 16, Guaymas y Navojoa con cuatro cada uno, y Caborca con tres.
“Por octavo mes consecutivo se registraron menos homicidios dolosos que el promedio de los últimos tres años”, puede leerse en el reporte del Reporte Mensual de Incidencia Delictiva.
Expuso que, a pesar de estas reducciones, otros delitos que siguen generando preocupación son el robo de vehículo, que aumentó a 212 denuncias, lo que representa un incremento del 9% respecto a marzo, así como el robo a negocio, el cual incrementó en un 36%, al pasar de 25 a 34 denuncias.
Para finalizar, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública recordó que los reportes de incidencia delictiva se generan mensualmente a partir de 2017.