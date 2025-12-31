Alertan por robo de cilindro con gas cloro

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta tras el robo de un cilindro con gas cloro ocurrido en las instalaciones del pozo “El Retiro”, en Morelia, Michoacán, contenedor que pertenece al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y representa un riesgo para la población debido a las características de la sustancia que contiene.
De acuerdo con el boletín oficial difundido el 30 de diciembre de 2025, el alertamiento fue extendido a las Unidades de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero.
Las autoridades detallaron que el cilindro tiene una capacidad total de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y al momento del robo se encontraba aproximadamente al 50 por ciento de su capacidad.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el cilindro es utilizado en procesos de potabilización del agua y está identificado con el número de serie 7107830Y y la clave ONU 1017 correspondiente al cloro.
En conjunto con la Guardia Nacional, se mantienen operativos de búsqueda en carreteras, negocios de compra de chatarra y terrenos baldíos, con el objetivo de localizar el contenedor y evitar riesgos a la población.
Las autoridades reiteraron a la ciudadanía que, en caso de ubicar el cilindro, no debe ser manipulado bajo ninguna circunstancia. Se solicita alejarse de inmediato del sitio y reportar el hallazgo al número de emergencias 911 o a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, al teléfono 443 369 7221.
El gas cloro puede ingresar al organismo por inhalación o contacto con la piel, provocando daños graves a la salud e incluso la muerte en concentraciones elevadas.