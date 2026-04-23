Pide Estados Unidos a Cuba autorizar el ingreso de Starlink

Una delegación de Estados Unidos solicitó al gobierno de Cuba permitir el ingreso del sistema de internet satelital Starlink durante una reunión realizada el 10 de abril en La Habana en un encuentro que fue confirmado por representantes de ambos países días después, en el marco de intercambios sobre temas tecnológicos y económicos.

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Estado, la propuesta incluyó el uso de satélites de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, con el argumento de ampliar el acceso a internet en la isla.

La delegación señaló que este sistema podría ofrecer conectividad sin depender de la infraestructura local. El propio Musk había mencionado en marzo que Starlink tiene presencia técnica en Cuba, aunque sin autorización para su comercialización.

Actualmente, el servicio de internet en Cuba está bajo control de la empresa estatal ETECSA.

Usuarios han expresado inconformidades relacionadas con costos, velocidad y limitaciones en el acceso a contenidos condiciones que han generado manifestaciones en distintos sectores, incluidos estudiantes universitarios.

En junio de 2025, grupos académicos convocaron a un paro tras cambios en las tarifas de internet móvil que modificaron el esquema de consumo. Posteriormente, el 9 de marzo, estudiantes de la Universidad de La Habana realizaron protestas por dificultades para conectarse a clases a distancia, implementadas como parte de medidas adoptadas en el sistema educativo.

Durante el encuentro, la representación estadounidense también planteó la necesidad de impulsar cambios en la economía cubana, en un clima marcado por problemas en el suministro de energía y restricciones en la importación de combustibles.

Como parte de la agenda, un funcionario estadounidense sostuvo una reunión adicional con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, familiar del exmandatario Raúl Castro.