Detienen en Argentina a marino vinculado a investigación por huachicoleo fiscal

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien es investigado por su presunta participación en una red relacionada con el manejo ilegal de combustibles, captura que ocurrió como parte de un operativo coordinado entre dependencias de ambos países.

La detención se logró mediante mecanismos de cooperación internacional en los que participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, con apoyo de instancias internacionales como Interpol.

El detenido contaba con una ficha roja y fue localizado en posesión de documentación falsa.

Las autoridades mexicanas señalaron que Farías Laguna enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. Las investigaciones lo ubican como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de combustible o huachicoleo, mediante esquemas que implican la alteración de documentos para evitar el pago de impuestos.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, indicó que el detenido también es señalado por intento de homicidio contra funcionarios mexicanos y añadió que el proceso en curso contempla su extradición a México.

El equipo de defensa del exmando naval informó que no ha recibido notificación oficial sobre la detención.

En un comunicado, señaló que se “mantendrá atento a las vías institucionales” y que, en caso de confirmarse el proceso, actuará conforme a derecho para garantizar el respeto a los derechos del imputado durante el procedimiento.