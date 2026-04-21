Activa sismo alerta de tsunami en Japón

Un terremoto de magnitud 7.5 se registró este lunes frente a la costa noreste de Japón, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami y pedir a la población alejarse de las zonas costeras.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que el epicentro se localizó en el océano Pacífico a una profundidad de 10 kilómetros.

Las autoridades informaron que podrían generarse olas de hasta tres metros, con mayor impacto en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido.

La primera ministra Sanae Takaichi anunció la instalación de un grupo de emergencia y llamó a la población a trasladarse a zonas seguras.

Medios locales como NHK difundieron imágenes de embarcaciones que abandonaban puertos ante la llegada del oleaje, mientras en transmisiones se repetía el aviso de evacuación.

Por otro lado, servicios de tren de alta velocidad en Aomori fueron suspendidos, según reportes de la agencia Kyodo News.

El movimiento alcanzó un nivel de “5 superior” en la escala sísmica japonesa, lo que implica dificultades para mantenerse en pie y posibles daños en estructuras no reforzadas.

Empresas como Tohoku Electric Power indicaron que revisan condiciones en instalaciones como la central nuclear de Onagawa. Hasta el momento, no se reportan plantas en operación en las zonas señaladas.

Japón se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con alta actividad sísmica. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del mar y continúan con la evaluación de daños tras el sismo.