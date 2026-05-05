Insiste “El Chapo” en regresar a México

Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, presentó una solicitud formal para ser trasladado a México mediante una carta enviada a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en un documento, fechado el 23 de abril de 2026, que forma parte de una serie de gestiones legales con las que busca cambiar su condición actual tras haber sido sentenciado en Estados Unidos.

El escrito fue difundido por el periodista Keegan Hamilton y señala que Guzmán ha enviado comunicaciones previas para conocer el estado de su apelación. En la carta, redactada en inglés, indica que busca lo que considera un proceso justo y menciona la posibilidad de un nuevo juicio.

El excapo cumple una condena de cadena perpetua más 30 años luego de un juicio realizado en Nueva York, donde fue declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico, uso de armas y lavado de dinero.

Actualmente se encuentra recluido en el centro penitenciario ADX Florence, instalación de alta seguridad ubicada en Colorado, donde también permanece el exfuncionario mexicano Genaro García Luna.

El documento fue presentado ante la oficina Pro Se de la corte en Brooklyn, lo que implica que el propio Guzmán elaboró la solicitud sin representación legal directa.

En otro escrito enviado el 10 de abril de 2026 al juez Brian Cogan, el interno expuso presuntas violaciones a sus derechos durante su reclusión.

Las autoridades judiciales en Estados Unidos han rechazado recursos previos relacionados con su caso. En 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó la sentencia dictada en su contra, lo que mantiene vigente la condena de por vida. Hasta el momento no se han reportado cambios en su situación jurídica.

El entorno de reclusión en ADX Florence incluye confinamiento en espacios reducidos, vigilancia constante y contacto limitado con otras personas. Estas condiciones han sido mencionadas en distintos recursos legales presentados por su defensa, los cuales no han modificado su estatus.