Alertan por intoxicaciones con monóxido ante Tormenta Invernal en Sonora

Con el termómetro marcando números negativos en la sierra y norte del estado debido al Frente Frío 27, la Secretaría de Salud lanzó un llamado urgente a la población: prohibido meter brasas o anafres al interior de los hogares.

El Dr. Plácido Bernardo Ramírez Uribe, coordinador de Urgencias Epidemiológicas, explicó que el monóxido de carbono es un residuo de la combustión que actúa como un enemigo invisible.

“Actualmente las casas no están diseñadas para eso (como las antiguas con chimenea). El humo no tiene por dónde salir y causa la intoxicación porque la gente se confía y se queda dormida”, señaló.

¿Cómo protegerse sin arriesgar la vida?

El especialista ofreció una serie de recomendaciones prácticas para quienes no cuentan con calefacción segura:

Técnica de la Cebolla: Si el frío es intenso, la mejor opción es abrigarse con varias capas de ropa y cobijas, en lugar de encender fuego dentro de casa Calentones Eléctricos: Si se usan, deben conectarse directo a la pared. “No utilizar extensiones, porque un sobrecalentamiento de la guía puede causar un incendio”, alertó Calentones de Gas: Es vital darles servicio y revisar que no existan fugas antes de encenderlos Ventilación: Siempre dejar una ventana entreabierta (al menos unos centímetros) para permitir la circulación de oxígeno si se tiene algún aparato encendido

Las autoridades piden estar atentos a síntomas como dolor de cabeza, sueño repentino o náuseas, pues son las primeras señales de alerta de una posible intoxicación.