¡Renuncia alcalde de Puerto Peñasco!

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, presentó formalmente su renuncia al cargo, argumentando motivos personales y con el objetivo de no entorpecer el funcionamiento del Ayuntamiento ni la gobernabilidad del municipio.

En el documento dirigido al Cabildo, el ahora ex presidente municipal señaló que su decisión responde a un acto de responsabilidad política, a fin de permitir que la administración continúe con estabilidad institucional y sin distracciones ante los retos que enfrenta el municipio.

La renuncia fue recibida y aprobada durante una sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada la tarde de este lunes, en la que el cuerpo edilicio llevó a cabo el procedimiento legal para definir el relevo en la presidencia municipal.

Durante la sesión, se aprobaron previamente las renuncias de Alejandro Verdugo Angulo como secretario del Ayuntamiento, así como la del regidor propietario Armando Bustamante Figueroa. Posteriormente, Verdugo Angulo rindió protesta como regidor propietario, cumpliendo con el protocolo establecido.

En una segunda convocatoria, celebrada con carácter de urgencia, el Cabildo recibió y aprobó de manera formal las renuncias del alcalde Óscar Eduardo Castro Castro, de Alejandro Verdugo Angulo como secretario del Ayuntamiento y de Armando Bustamante Figueroa como regidor propietario.

Acto seguido, y por unanimidad de votos, el cuerpo edilicio designó a Alejandro Verdugo Angulo como presidente municipal interino de Puerto Peñasco, además de comisionar a un integrante del Ayuntamiento para remitir el acuerdo correspondiente al Congreso del Estado de Sonora para su validación.

En la misma sesión, se nombró a Dalia Saraí Moncada Núñez como nueva secretaria del Ayuntamiento, quien asumirá las funciones administrativas conforme a la ley.

Con este procedimiento, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco dio cumplimiento al marco legal vigente, garantizando la continuidad de la administración municipal mientras el Congreso del Estado analiza y ratifica el nombramiento del presidente municipal interino.