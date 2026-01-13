SSP Sonora alerta por “GhostPairing”, nueva modalidad para robar cuentas de WhatsApp

Una nueva forma de engaño, llamada “GhostPairing”, es la que utilizan los ciberdelincuentes para robar cuentas de WhatsApp, advierte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora.

Ante este riesgo, la SSPC de Sonora, a través de la Unidad Cibernética, dio a conocer el modo de operación de los delincuentes digitales y emitió recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de este delito.

¿CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE “GHOSTPAIRING”?

Los delincuentes cibernéticos envían mensajes con frases como “¿Esta es tu foto?”, acompañados de un enlace que, al ingresar, puede inducir a la persona a confirmar un código o escanear un código QR.

Esto permite que un dispositivo ajeno se vincule a la cuenta de WhatsApp de la víctima, otorgando acceso para leer mensajes, descargar archivos y enviar mensajes suplantando su identidad.

¿QUÉ HACEN LOS DELINCUENTES CON LA CUENTA ROBADA?

Una vez que el atacante obtiene acceso a la cuenta de WhatsApp, puedeengañar a otros contactos, solicitar dinero o difundir más enlaces maliciosos, ampliando el alcance del fraude.

¿ES UNA FALLA DE WHATSAPP?

La Unidad Cibernética aclaró que no se trata de una falla en WhatsApp, sino de un engaño que aprovecha funciones normales de la aplicación y la confianza de las personas para lograr el acceso no autorizado.

¡ESTÉ ALERTA!

Las autoridades comparten estas recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito: