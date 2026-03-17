Alertan sobre palabras que conviene evitar al realizar transferencias bancarias

Realizar transferencias bancarias se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de personas en México, ya que permite enviar y recibir dinero de forma rápida y sencilla sin necesidad de acudir a una sucursal. Sin embargo, este tipo de movimientos también puede tener implicaciones fiscales si no se realizan con cuidado.

Aunque las transferencias no están prohibidas, las autoridades fiscales han reforzado la vigilancia sobre los movimientos de dinero dentro del sistema financiero. A partir de 2025 se han implementado medidas más estrictas para detectar posibles casos de evasión de impuestos, fraude o lavado de dinero.

En este contexto, el apartado de “concepto” al momento de realizar una transferencia cobra especial importancia, ya que las palabras utilizadas pueden generar alertas automáticas en los sistemas de monitoreo financiero.

Entre los términos que se recomienda evitar se encuentran:

•Droga

•Armas

•Robo

•Fraude

•Soborno

•Lavado

El uso de este tipo de palabras puede provocar revisiones por parte de las autoridades e incluso derivar en el bloqueo temporal de cuentas bancarias. En situaciones más graves, si se detecta alguna irregularidad, también podría solicitarse el congelamiento de los recursos.

Para evitar problemas, se aconseja utilizar descripciones claras y directas que expliquen el motivo de la transferencia. Algunos ejemplos de conceptos recomendados son:

•Pago de servicios

•Préstamo personal

•Pago de renta

•Compra de productos

•Aportación familiar

Durante 2026 continuará la supervisión de los conceptos utilizados en transferencias electrónicas, por lo que especialistas sugieren a los usuarios ser cuidadosos al escribir el motivo del envío de dinero para evitar confusiones o posibles revisiones fiscales.