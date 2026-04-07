Robaron 12 toneladas … de KitKat

La empresa Nestlé confirmó el robo de 12 toneladas de productos KitKat durante su traslado desde el centro de Italia hacia Polonia, cargamento, compuesto por más de 413 mil unidades que formaba parte de una edición especial vinculada a la Fórmula 1, diseñada para su distribución en distintos mercados europeos en un periodo de alta demanda previo a Semana Santa.

El camión que transportaba la mercancía no llegó a su destino, lo que activó un operativo de investigación en coordinación con autoridades y socios logísticos.

De acuerdo con la compañía, el incidente ocurrió el 26 de marzo de 2026. Nestlé informó que no existe riesgo para los consumidores y que el suministro no se verá afectado. Sin embargo, el caso expone un problema creciente en Europa relacionado con el robo de cargamentos, que impacta tanto a grandes corporaciones como a transportistas independientes.

A través de mensajes dirigidos a consumidores, la marca busca alertar sobre la posible venta irregular de los productos robados y solicita apoyo para identificar puntos de distribución no autorizados. La estrategia también pretende reforzar la compra en canales oficiales y evitar riesgos dentro de la cadena comercial.