Alfonso Durazo solicita colaboración de la UNAM y el IPN para peritajes en Waldo’s Hermosillo

A ocho días de la explosión en la tienda Waldo’s de Hermosillo que provocó la muerte de 24 personas, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño solicitó la colaboración de equipos multidisciplinarios de Ciudad de México para realizar los peritajes correspondientes.

El titular del Ejecutivo Estatal informó que realizó un requerimiento de especialistas al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a los directores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.

Señaló que al tratarse de instituciones con gran solvencia profesional podrán colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

Su participación garantizará que este proceso se lleve con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia, hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan Compartió en su cuenta en X.

También expuso que tanto la FGJE como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificarán con claridad los tramos de responsabilidad, además de que no habrá impunidad y no dejará que se politice el caso.

Con plena responsabilidad y humildad les digo que tomaré las decisiones de Gobierno que sean necesarias para marcar un antes y un después en esta historia

Durazo Montaño aseguró que habrá atención humana, sensible, permanente y sin restricciones burocráticas a la reparación integral del daño a las víctimas.

Asimismo, dijo que se contará con investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas que permitan a las víctimas contar con información concluyente y aclarar las preguntasrespecto a las responsabilidades tanto penales como administrativas.

Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, sin pausas

En la última conferencia de prensa el 03 de noviembre, la FGJE dio a conocer que se habían realizado más de 50 entrevistas tras el siniestro ocurrido el 01 de noviembre en el centro de Hermosillo, incluso servidores públicos de los tres niveles de Gobierno fueron citados ante el Ministerio Público.