Acuerdan México y Francia cooperación contra delitos transnacionales

El secretario de Marina Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, Jean Noël Barrot, firmaron una Carta de Intención para fortalecer la cooperación bilateral ante los desafíos que representan las organizaciones delictivas transnacionales.

El documento establece bases de colaboración para desarrollar acciones conjuntas en materia de combate a los narcóticos ilegales, control de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas y combate al contrabando. Además, considera otras áreas que ambos gobiernos determinen de manera conjunta.

El acuerdo contempla el intercambio de información e inteligencia a través de aduanas marítimas coordinadas por la Secretaría de Marina. El objetivo es identificar estructuras y métodos operativos de redes que trafican carga ilícita en contenedores, manteniendo respeto a las legislaciones nacionales y a tratados internacionales, especialmente en temas de protección de datos.

La Carta incluye también el desarrollo de capacidades y programas de formación mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambio de experiencias entre personal de ambos países.

La firma se realizó en el marco de la visita oficial a México del presidente francés Emmanuel Macron, quien sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con representantes del sector empresarial.

Durante la visita, los mandatarios acordaron impulsar una nueva etapa de la alianza estratégica bilateral, que incluye colaboración científica, diplomática y cultural.

Entre los acuerdos alcanzados se confirmó el intercambio de códices prehispánicos para su exhibición en ambos países. Macron se pronunció en redes sociales y aseguró que se buscará fortalecer la relación bilateral basada en la amistad y el respeto mutuo.