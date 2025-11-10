Buscan aumentar presupuesto federal para Sonora ante recortes

Que se eleve el presupuesto federal para Sonora es una de las metas que estableció la representación del Partido del Trabajo (PT) por esta entidad en la Cámara de Diputados, al tener conocimiento de que habrá una reducción en varios rubros.

En entrevista, el diputado Ramón Flores Robles comentó que ya recibieron la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, donde no solo a esta entidad se prevé menor asignación de recursos, sino también a otras en el país.

Explicó que, de acuerdo con la información preliminar, el presupuesto federal para Sonora pasaría de 20 mil millones a 19 mil millones de pesos, y que la mayor parte del gasto se enfocará en el pago de salarios al magisterio.

Por ello, adelantó que desde el PT se impulsarán gestiones y negociaciones para evitar afectaciones a los programas y proyectos prioritarios.

Ya llegó el paquete presupuestario y estamos trabajando cada uno en nuestras comisiones, además de manera conjunta como grupos parlamentarios

Destacó que mantiene comunicación constante con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien ha insistido en la necesidad de fortalecer la inversión en Sonora.

El legislador manifestó su preocupación por la situación económica nacional y por las reducciones en áreas sensibles como salud y educación, por ello enfatizó que la prioridad será mantener o incrementar los recursos destinados a estos sectores, debido a su impacto directo en la calidad de vida de la población.

Asimismo, resaltó que el gobernador Durazo mantiene una relación cercana con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Secretaría de Gobernación, lo que facilita la gestión de recursos adicionales y el seguimiento de proyectos de desarrollo para la entidad.