Alista FGR primer dictamen de descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) podría presentar esta semana, o a más tardar la próxima, el primer dictamen sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El avance forma parte de la investigación para determinar las causas del accidente registrado a finales de diciembre de 2025.

La Presidenta explicó que la FGR analiza la información contenida en la llamada “caja negra” del tren, con el objetivo de establecer los factores que provocaron el descarrilamiento y señaló que este dictamen inicial antecederá a uno final, que se emitirá una vez concluido el proceso completo de investigación.

Sheinbaum indicó que, con la emisión del primer dictamen, se dará paso a la reparación integral del daño para las personas que viajaban en el tren y precisó que se comenzará a citar de manera individual a los afectados como parte de este procedimiento, conforme a lo que determine la autoridad ministerial.

La Presidenta llamó a esperar los resultados de la investigación oficial y evitar especulaciones y añadió que, en caso de que se identifiquen causas técnicas relacionadas con la vía o la operación, se realizará el deslinde de responsabilidades correspondiente, el cual podría involucrar a personal encargado de la supervisión del tren.

El descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el municipio de Ixtaltepec, Oaxaca.

En el accidente, los dos primeros vagones cayeron a un barranco, y el primero quedó suspendido.

El saldo fue de 14 personas fallecidas, de acuerdo con la información oficial.