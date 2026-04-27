Renovará Morena dirigencia nacional el 3 de mayo

El Movimiento de Regeneración Nacional llevará a cabo el próximo 3 de mayo la elección de su nueva dirigencia nacional, decisión que se tomará durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, programado a las 11 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se reunirá la militancia para definir a la persona que encabezará el Comité Ejecutivo Nacional.

La actual dirigente, Luisa María Alcalde, informó que la convocatoria fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional.

Su salida responde a la invitación para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ocupará la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

El proceso interno contempla que quien resulte electo asuma el cargo por un periodo que inicia el 3 de mayo de 2026 y concluye el 1 de octubre de 2027. Durante el congreso, la dirigencia saliente presentará un informe de actividades. Posteriormente, la persona elegida dirigirá un mensaje ante los asistentes al encuentro.

La convocatoria también establece que la integración del nuevo equipo deberá fortalecer la estructura del partido y dar continuidad a los principios promovidos por Andrés Manuel López Obrador.