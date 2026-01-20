Bebé es localizado en basurero de campo agrícola

La madrugada de este lunes, personal de seguridad de un campo agrícola de la Costa de Hermosillo localizó con vida a un bebé recién nacido que había sido abandonado dentro de un contenedor de basura.

El menor fue trasladado de emergencia a un hospital y permanece delicado, de acuerdo con reportes oficiales de la policía de Hermosillo.

El caso se registró en un viñedo de la comisaría Miguel Alemán, donde un guardia que realizaba labores de vigilancia detectó el llanto constante poco después de las 3:20 horas.

Al seguir el sonido, encontró al bebé dentro de una bolsa negra de plástico colocada en un depósito de residuos.

Tras el hallazgo, trabajadores del campo dieron aviso a las autoridades y llevaron al recién nacido a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del poblado Miguel Alemán.

Ahí recibió atención inicial antes de ser trasladado al Hospital Infantil y de la Mujer, en Hermosillo, debido a la gravedad de su condición.

Las autoridades médicas informaron que se trata de un varón con aproximadamente 32 semanas de gestación, quien presenta dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

La Policía Municipal de Hermosillo acudió como primer respondiente y confirmó que el abandono ocurrió en un contenedor de basura dentro del campo agrícola.

La corporación indicó que se notificó a las instancias correspondientes para el inicio de la investigación y la localización de los responsables.