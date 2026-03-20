Alistan iniciativa para renovar la Ley de Protección Civil en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo informó que tras los foros regionales se prepara una propuesta para actualizar la Ley de Protección Civil en Sonora, buscando corregir prácticas cuestionadas y fortalecer la normativa vigente.

El gobernador Alfonso Durazo informó que, tras la conclusión de los foros regionales de Protección Civil , se avanza en la elaboración de una iniciativa para actualizar la Ley de Protección Civil en Sonora .

Avances en la iniciativa para la Ley de Protección Civil

Detalló que actualmente se revisan las adecuaciones necesarias a la normativa vigente, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y atender problemáticas que han sido señaladas de manera recurrente en este ámbito.

El mandatario estatal señaló que uno de los principales propósitos es corregir prácticas que históricamente han sido cuestionadas, particularmente aquellas relacionadas con posibles actos de manipulación dentro de la dependencia.

Propuesta de organismo autónomo para Protección Civil

Asimismo, explicó que la propuesta contempla la creación de un organismo autónomo, integrado por un cuerpo técnico ciudadano, que operaría sin depender del Gobierno del Estado y tendría la responsabilidad de promover la participación social en la designación de sus directivos.

Finalmente, adelantó que en un plazo aproximado de dos semanas se darán a conocer las conclusiones de los foros, junto con la propuesta integral de reforma, para su análisis y discusión pública.