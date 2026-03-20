Sonora apuesta al sol: el proyecto que busca encender el futuro energético de México

En pleno desierto de Sonora, México le está apostando en grande al sol. La Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco ya se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de energía limpia en toda América Latina.
Impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, este megaproyecto no solo destaca por su tamaño, sino por lo que representa: un paso firme hacia un modelo energético más sostenible.
El plan contempla una capacidad total de 1,000 megawatts, pero su desarrollo no es de golpe. La obra se construye por etapas, permitiendo que poco a poco se vayan incorporando nuevas fases de generación eléctrica, mientras ya comienza a aportar energía al sistema.
Este esquema no sólo acelera su impacto, también ayuda a responder de manera gradual a la creciente demanda eléctrica del norte del país.
Se proyecta que dicha central fotovoltaica tenga la capacidad de abastecer a cientos de miles de hogares, al tiempo que fortalece y moderniza la infraestructura energética nacional.