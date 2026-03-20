Sonora se prepara para el verano: garantizan abasto de agua

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Ariel Monge Martínez, señaló que se han reforzado las fuentes de suministro y se mantienen acciones estratégicas en todo el estado, para garantizar el abasto de agua en el próximo verano.

El funcionario estatal reconoció que el principal reto cada año es garantizar el suministro de agua en los municipios, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la entidad.

Explicó que uno de los ejes centrales ha sido el fortalecimiento de las fuentes de agua mediante obras hidráulicas y acciones que permiten una mayor captación y distribución del recurso, lo cual ha sido clave para mejorar las condiciones de abasto en distintas regiones.

Monge Martínez resaltó que durante este periodo se ha realizado un esfuerzo significativo en materia de inversión, misma que se ha triplicado, además de la implementación de un plan hídrico estatalimpulsado por el gobernador Alfonso Durazo, así como la declaratoria de sequía emitida en su momento.

Indicó que dicha declaratoria permitió actuar de manera inmediata ante una de las sequías más severasregistradas en Sonora, al tratarse de dos años consecutivos con precipitaciones históricamente bajas, fenómeno que calificó como extraordinario y sin precedentes.

“Gracias a estas acciones, se logró mitigar los efectos de este fenómeno hidrometeorológico, lo que permitió transitar la crisis con mejores condiciones y sentar las bases para una recuperación paulatina en el abasto de agua”, expuso.

En cuanto al panorama para este año, el titular de la CEA estableció que los pronósticos son más favorables, ya que se han registrado lluvias durante el invierno, lo que podría anticipar un ciclo más húmedo, además de que en 2025 se observaron mejoras en las precipitaciones.

Destacó que obras como el Bypass en Hermosillo ya se encuentran en funcionamiento, lo que brinda mayor seguridad en el suministro, al tiempo que reiteró que el acceso al agua está garantizado no solo para este verano, sino a largo plazo.

Subrayó la importancia de mantener un uso responsable del agua y continuar con la modernización de redes para evitar fugas por parte de los municipios.