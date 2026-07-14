Vinculan a proceso a exdirector de Pemex por violencia familiar

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de que no se acreditara el de violencia vicaria durante la audiencia realizada este lunes en los juzgados estatales de Atlacholoaya, en Xochitepec.

La resolución mantiene vigente la investigación penal, ya que ambos delitos se persiguen de oficio, por lo que el procedimiento continuará pese a que la denunciante manifestó su intención de desistirse.

Durante la audiencia, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz informó que el pasado 10 de julio recibió un escrito firmado por María Felicia “N”, en el que expresa su decisión de otorgar el perdón a Víctor “N” y de no continuar con las carpetas de investigación iniciadas en su contra.

En el documento también señala que su determinación fue tomada sin presión y con el propósito de privilegiar el bienestar de su familia, además de manifestar su disposición para ratificarla durante el proceso.

La juzgadora explicó que la legislación vigente establece que los delitos de violencia familiar y violencia vicaria son de persecución oficiosa, por lo que la voluntad de la presunta víctima de desistirse no pone fin al procedimiento penal. Por esa razón, el Ministerio Público deberá continuar con la integración de la investigación y sostener el caso con base en los elementos de prueba contenidos en la carpeta correspondiente.

Durante la diligencia, la defensa del exdirector de Pemex presentó objeciones sobre parte de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía. Entre sus argumentos señaló que un video difundido en redes sociales habría sido obtenido a partir de una copia y no del sistema original de videovigilancia, situación que, a su juicio, podría afectar la cadena de custodia y su valor probatorio. También cuestionó el alcance de un dictamen psicológico al considerar que no incluye una entrevista directa con la persona evaluada.

Los abogados solicitaron además que Víctor “N” reciba tratamiento psicológico como medida complementaria y pidieron reprogramar la audiencia al sostener que no se desarrollaba dentro de los plazos legales.

La jueza rechazó esa petición al concluir que el procedimiento se lleva conforme a la legislación aplicable.