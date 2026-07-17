Profepa clausura dos predios por extracción de oro sin autorización ambiental en Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente dos predios en Sonora donde se realizaban actividades de extracción de oro sin autorización en materia de impacto ambiental, informó la dependencia federal.

Las inspecciones se llevaron a cabo después de recibir denuncias ciudadanas. En ambos casos, los responsables no acreditaron contar con el permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que se ordenó detener completamente las actividades mientras avanzan los procedimientos administrativos.

CLAUSURAN INSTALACIONES DE RM ESPERANZA DE MÉXICO

La primera inspección se realizó en las instalaciones de la empresa RM Esperanza de México, donde personal de la Profepa detectó trabajos relacionados con la extracción de oro.

Durante la diligencia, los responsables no presentaron la autorización de impacto ambiental requerida para desarrollar este tipo de proyectos.

La Profepa explicó que este permiso permite evaluar y prevenir las posibles afectaciones que las obras mineras pueden generar sobre:

El suelo

El agua

Los ecosistemas

La biodiversidad

Como medida de seguridad, la dependencia impuso la clausura temporal total de las actividades mientras se determina la situación administrativa del proyecto.

DETECTAN EXTRACCIÓN DE ORO EN RANCHO DE CUCURPE

La segunda inspección se efectuó en el Rancho Las Golondrinas, ubicado en el Municipio de Cucurpe, también después de una denuncia ciudadana por posibles daños al medio ambiente.

Los inspectores encontraron actividades de extracción de oro, pero los responsables del predio tampoco acreditaron contar con la autorización ambiental correspondiente.

Ante esta situación, la Profepa colocó sellos de clausura temporal total para impedir que los trabajos continuaran mientras se resuelve el procedimiento.

La Profepa suspendió las actividades en dos predios de Sonora tras detectar extracción de oro sin autorización de impacto ambiental.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS DOS PREDIOS CLAUSURADOS?

La dependencia federal continuará con los procedimientos administrativos para identificar las irregularidades y determinar las responsabilidades que correspondan.

La clausura permanecerá como una medida de seguridad mientras se define la situación jurídica de cada caso y se verifica el cumplimiento de la legislación ambiental.

La Profepa señaló que continuará atendiendo las denuncias ciudadanas y realizando acciones de vigilancia para evitar actividades que puedan afectar los recursos naturales.