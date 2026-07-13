Ampliará Estados Unidos compra de azúcar mexicana

La apertura del mercado de Estados Unidos para la importación de más de 1.2 millones de toneladas de azúcar mexicana durante el próximo año permitirá un incremento en los ingresos del sector cañero, con una derrama estimada superior a los 4 mil 760 millones de pesos para los productores nacionales, medida que representa un aumento de más del 500 por ciento en las compras previstas por ese país en comparación con el ciclo anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este resultado forma parte de las negociaciones sostenidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos para restablecer el acceso de la industria azucarera mexicana al mercado estadounidense.

Las gestiones iniciaron durante la visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a Palacio Nacional el 3 de noviembre de 2025.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que durante el ciclo 2026-2027 será necesaria la importación de hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar proveniente de México, cifra que representa un incremento de 512 por ciento respecto a la proyección realizada para el ciclo 2025-2026, previsión que fue publicada por la dependencia estadounidense el 10 de julio de 2026.

El Gobierno de México señaló que las nuevas condiciones comerciales permitirán “fortalecer la participación de la industria azucarera nacional en el mercado de Estados Unidos y generar mayores pagos a los productores de caña”.