Tres muertos y un herido tras balacera en el bar La Terraza de Cabo San Lucas

Tres personas perdieron la vida y una más resultó herida durante un ataque armado registrado la madrugada de este domingo en el bar La Terraza, ubicado junto a la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el reporte fue recibido durante las primeras horas del 12 de julio, lo que movilizó a elementos de seguridad y servicios de emergencia hasta el establecimiento, donde localizaron a las víctimas.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de tres personas en el sitio, mientras que una cuarta fue trasladada a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales procesaron la escena y aseguraron diversos indicios balísticos, entre ellos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación para los análisis correspondientes.

La PGJE informó que agentes de investigación y personal especializado realizan las diligencias para establecer la mecánica de los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil de la agresión.

En un comunicado, la institución señaló que ya fue abierta una carpeta de investigación y aseguró que continuará con las indagatorias “hasta el total esclarecimiento de los hechos”.