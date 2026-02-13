Anuncia Gobierno de Trump el fin de operativos migratorios en Minnesota

El gobierno del presidente Donald Trump informó que la operación especial contra migrantes en el estado de Minnesota concluirá en los próximos días en un anuncio realizado este jueves por Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la administración federal, quien confirmó que el despliegue de agentes federales en Minneapolis comenzará a reducirse de manera gradual.

Homan explicó que la decisión fue “acordada con el presidente” y que el retiro de personal ya inició esta semana.

El zar fronterizo detalló que los agentes federales serán reasignados a sus lugares de origen o a otras regiones del país donde se considere necesaria su presencia, aunque subrayó que el gobierno “continuará aplicando las leyes migratorias en distintos puntos del territorio estadounidense”.

La operación en Minnesota comenzó en diciembre, cuando miles de agentes federales llevaron a cabo redadas contra migrantes en situación irregular, acciones que generaron reacciones por parte de vecinos y organizaciones civiles, así como manifestaciones constantes en zonas con alta presencia de población migrante.

Durante los operativos se registraron incidentes que derivaron en la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

Las protestas en Minneapolis se intensificaron conforme avanzaron las redadas, con denuncias de detenciones y uso de fuerza por parte de las autoridades.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que las acciones también generaron temor entre personas con estatus migratorio legal.

Tras los hechos, legisladores demócratas reiteraron su llamado a reformar las operaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas.