Inflación en Sonora queda debajo del promedio nacional

Una inflación general de 3.67%, por debajo del promedio nacional de 3.94% registró Sonora en mayo, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

El comportamiento de precios coloca a la entidad entre los estados con inflación más controlada del País, aunque algunos alimentos, energéticos y servicios presentaron aumentos importantes durante el periodo.

INFLACIÓN EN SONORA DURANTE MAYO

De acuerdo con el INPC, en mayo la inflación en México fue de 3.94%, mientras que en Sonora se ubicó en 3.67%.

En la segunda quincena de mayo, la entidad cerró con una inflación de 3.55%, lo que mantuvo al Estado por debajo del promedio nacional.

Sonora fue el segundo Estado con mayor variación mensual en la inflación, por debajo del promedio nacional al registrar 2.88%.

ESPERANZA Y HERMOSILLO ENTRE LAS CIUDADES CON VARIACIÓN

Entre las ciudades de México, Esperanza ocupó el primer lugar y Hermosillo el quinto con 3.38% y 2.70%, respectivamente.

Estos resultados reflejan diferencias en el comportamiento de precios dentro del mismo Estado, principalmente por el impacto de alimentos, servicios y energéticos.

PRODUCTOS QUE BAJARON DE PRECIO

Entre las frutas y hortalizas frescas que disminuyeron sus precios en la segunda quincena de mayo se encuentran varios productos de consumo frecuente en los hogares.

Las bajas reportadas fueron:

Aguacate, con 37.34%.

Pepinos, con 23.12%.

Plátanos, con 19.24%.

Guayaba, con 17.06%.

Calabacitas, con 3.24%.

Limón, con 0.07%.

Estas reducciones ayudaron a moderar el comportamiento general de los precios durante el mes.

ALIMENTOS Y SERVICIOS QUE MÁS SUBIERON

Aunque la inflación general se mantuvo por debajo del promedio nacional, algunos productos y servicios registraron incrementos relevantes.

Los principales aumentos se presentaron en:

Papa, con 67.76%.

Tomate, con 52.92%.

Zanahoria, con 28.85%.

Gasolina de alto octanaje, con 9.52%.

Hoteles y gastos turísticos, con 8.97%.

Restaurantes y bares, con 8.53%.

Estos incrementos mantienen presiones en el gasto de los consumidores, principalmente en alimentos y servicios.

INFLACIÓN CONTROLADA FAVORECE PODER ADQUISITIVO

El economista Luis Núñez Noriega subrayó que Sonora cerró mayo con una inflación general de 3.67%, inferior al 3.94% nacional.

Señaló que este comportamiento consolida a Sonora como una de las entidades con mejor comportamiento de precios en el País, impulsada principalmente por menores costos de energía y algunos alimentos.

El especialista apuntó que el Estado mantiene una inflación controlada y por debajo de la nacional, lo que favorece el poder adquisitivo de los hogares y reduce presiones sobre empresas y consumidores.

RIESGOS PARA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

No obstante, Núñez Noriega advirtió que persisten riesgos para la segunda mitad del año.

Entre ellos mencionó posibles aumentos en los costos laborales, factores climáticos que puedan afectar alimentos y presiones en servicios, rubro que muestra incrementos superiores al promedio.

Desde mi perspectiva la moderación de los precios estuvo asociada principalmente a la reducción en tarifas eléctricas por los subsidios de temporada de calor, así como a bajas en algunos productos agropecuarios y verduras.

“A nivel nacional veo que destacaron disminuciones en electricidad, tomate verde, limón, pepino y huevo. En contraste, productos como papa, pollo y gas LP registraron incrementos, lo que impidió una caída más pronunciada de la inflación”, finalizó.

INFLACIÓN EN SONORA

Primera quincena de enero: 2.80%

2.80% Segunda quincena de enero: 2.81%

2.81% Primera quincena de febrero: 3.07%

3.07% Segunda quincena de febrero: 3.33%

3.33% Primera quincena de marzo: 4.01%

4.01% Segunda quincena de marzo: 3.71%

3.71% Primera quincena de abril: 3.63%

3.63% Segunda quincena de abril: 3.69%

3.69% Primera quincena de mayo: 3.79%

3.79% Segunda quincena de mayo: 3.67%

Fuente: Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.