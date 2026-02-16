Realiza Semarnat muestreo en río Sonora para detectar presencia de metales pesados

Durante la jornada se tomaron muestras de suelo y sedimentos, además de realizar mediciones con equipo de fluorescencia de rayos X, con el fin de obtener datos preliminares sobre la posible presencia de metales pesados en la zona.

Las labores de identificación, caracterización y remediación son coordinadas por la Subsecretaría de Regulación Ambiental, a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

De acuerdo con la dependencia, las acciones contemplan una cobertura de 402 kilómetros y están dirigidas a beneficiar a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios ubicados en el entorno de la cuenca.