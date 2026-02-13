Dictan prisión preventiva a Javier Duarte

Un juez de control del Reclusorio Norte impuso la medida de prisión preventiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, tras una nueva imputación por el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados a personas con discapacidad.

Los hechos estarían relacionados con el uso de recursos federales etiquetados para apoyo social durante su administración.

La audiencia se realizó este jueves en el Centro de Justicia Federal ubicado dentro del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República formuló la acusación por el delito de peculado y presentó 38 datos de prueba para sustentar la imputación ante el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor.

En el desarrollo de la audiencia, Duarte solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez determinó que será el próximo 17 de febrero cuando se defina si el exmandatario es vinculado a proceso, mientras tanto, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en tanto avanza el procedimiento penal.

La Fiscalía señaló que esta nueva causa penal podría impactar en el tiempo que Duarte continúe privado de la libertad, considerando que en abril de 2026 cumpliría nueve años en prisión derivados de procesos anteriores.

Al término de la audiencia, el abogado defensor Diego Urizar declaró que la acusación por peculado corresponde a un expediente iniciado desde 2016 y que fue judicializado cuando el exgobernador se encontraba próximo a cumplir el tiempo necesario para solicitar su libertad. El defensor afirmó que, desde su perspectiva, la Fiscalía “busca justificar la permanencia de su cliente en prisión mediante la apertura de nuevos procesos”.