Ratifica la CNTE huelga nacional

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que mantiene vigente la convocatoria para una huelga nacional, luego de una conferencia de prensa realizada para fijar su postura frente a recientes decisiones en materia educativa y laboral.

Representantes de distintas secciones señalaron que las movilizaciones continuarán durante las próximas semanas.

Durante el encuentro, dirigentes sindicales criticaron la propuesta de modificar el calendario escolar, medida que finalmente no fue aplicada.

Integrantes de la organización consideraron que la iniciativa se tomó sin consulta al magisterio, madres y padres de familia o estudiantes.

También sostuvieron que la decisión respondió a intereses relacionados con la realización del Mundial de fútbol y la intención de evitar manifestaciones durante el evento internacional.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección XXII, afirmó que las autoridades educativas actuaron sin sustento técnico y cuestionó el manejo del tema por parte de la Secretaría de Educación Pública.

En la misma conferencia, Filiberto Frausto Orozco, dirigente de la Sección XXXIV de Zacatecas, señaló que no se presentaron estudios meteorológicos que respaldaran la justificación oficial sobre las altas temperaturas.

La CNTE indicó que entre sus principales demandas se encuentran la eliminación de la Ley del ISSSTE y de la Reforma Educativa, además de la instalación de una mesa nacional de negociación con autoridades federales.

El magisterio también exige una revisión salarial, cambios en el sistema de pensiones y garantías para la jubilación de trabajadores de la educación.

Eva Hinojosa, representante de la Sección XVIII de Michoacán, sostuvo que el intento de modificar el calendario escolar buscó frenar la organización de las protestas ya anunciadas. Por su parte, Isael González, dirigente de la Sección VII de Chiapas, aclaró que la CNTE nunca solicitó cambios al ciclo escolar y reiteró que las demandas centrales siguen enfocadas en reformas laborales y educativas.

Las secciones participantes informaron que el próximo 15 de mayo realizarán una marcha nacional hacia el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las acciones programadas por el Día del Maestro.

Un día después, la Asamblea Nacional Representativa definirá la modalidad y fecha para reactivar la huelga nacional.

La Sección VII de Chiapas propuso iniciar el paro el próximo 1 de junio.