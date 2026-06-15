Anuncian Estados Unidos e Irán acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su gobierno e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin a las operaciones militares entre ambas naciones.

El anuncio fue acompañado por la autorización para reabrir el estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.

La noticia fue confirmada también por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien participó como mediador en las negociaciones.

El mandatario informó que ambas partes acordaron un cese permanente de las operaciones militares y adelantó que la firma oficial del tratado está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, señaló que el entendimiento establece el fin inmediato de la guerra y de las acciones armadas en distintos frentes, incluido el territorio libanés.

Las declaraciones se produjeron horas después de que se registrara un ataque aéreo en Beirut que dejó víctimas y elevó nuevamente la tensión en la zona.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y gas. La expectativa de que el tránsito marítimo vuelva a la normalidad provocó una caída en los precios internacionales del crudo durante la jornada, mientras los mercados reaccionaron a la posibilidad de una reducción de las tensiones en Medio Oriente.

Las negociaciones continuarán durante las próximas semanas para definir aspectos pendientes del pacto.

Entre los temas que siguen en discusión se encuentran las condiciones relacionadas con el programa nuclear iraní y el retiro gradual de sanciones económicas impuestas por Washington.