¿Lloverá más este año? Se adelanta primer acercamiento de tormenta a Sonora

El primer acercamiento de tormenta de la temporada se registró este 14 de junio en Sonora, una fecha que se ubica por debajo del promedio histórico y que podría anticipar una temporada de lluvias más activa de lo habitual.

De acuerdo con especialistas en monitoreo meteorológico, normalmente los primeros acercamientos de tormenta suelen presentarse después del 20 de junio, mientras que aquellos con capacidad de generar lluvias en la región llegan generalmente después del 25 de junio.

Un inicio adelantado para la temporada

Aunque el fenómeno registrado este sábado no dejó lluvias fuertes ni generalizadas, sí provocó condiciones típicas de los primeros acercamientos de tormenta, como aumento de nubosidad, rachas de viento y algunas lloviznas aisladas.

Los expertos señalaron que es completamente normal que la primera tormenta de la temporada no genere precipitaciones importantes, ya que suele tratarse de eventos preliminares antes del establecimiento pleno del patrón de lluvias de verano.

Comparan el comportamiento con años anteriores

Las fechas del primer acercamiento de tormenta en los últimos años muestran que el evento de 2026 fue el más temprano del periodo reciente:

2026: 14 de junio

2025: 27 de junio

2024: 22 de junio

2023: 3 de julio

2022: 23 de junio

2021: 29 de junio

Incluso durante 2015, año que algunos especialistas consideran comparable al actual por condiciones similares asociadas a El Niño y al calentamiento del Golfo de California, el primer acercamiento de tormenta ocurrió hasta el 23 de junio.

Posible señal de una temporada lluviosa

Además de la llegada anticipada de tormentas, otro aspecto que ha llamado la atención es que este comportamiento se presenta sin que la región haya experimentado temperaturas extremadamente altas como las observadas en otros años antes del inicio del periodo de lluvias.

Según el análisis meteorológico, esta combinación de factores podría ser una señal de una temporada particularmente activa durante agosto, septiembre y octubre, sin descartar incluso la posibilidad de que algún disturbio tropical alcance las costas de la región.

Esperan nuevas lluvias este domingo

Para este domingo se pronostica un nuevo acercamiento de tormenta durante la tarde y noche, con mayores probabilidades de ingresar de lleno a la región.

Las condiciones podrían favorecer la formación de núcleos de lluvia sobre la ciudad y otras zonas cercanas, por lo que se recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Especialistas consideran que el comportamiento observado hasta ahora representa una señal importante de cara al desarrollo de la temporada de lluvias de 2026, la cual podría resultar considerablemente más activa que en años recientes.