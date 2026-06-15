“Blinda” CFE el Mundial

Como parte de las acciones para asegurar el desarrollo de los partidos del Mundial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene operando al cien por ciento la infraestructura eléctrica en las sedes bajo su responsabilidad en una estrategia que fue definida tras dos meses de reuniones de evaluación entre distintas áreas encargadas de supervisar el suministro de energía durante la competencia.

Juan Gonzalo León López, subgerente de Planeación y Construcción de la División de Distribución Valle de México Sur, señaló que el Estadio Ciudad de México cuenta con mecanismos diseñados para mantener la continuidad del servicio eléctrico y explicó que, además de las plantas de emergencia instaladas en el inmueble, existe un esquema de respaldo integrado por dos circuitos independientes, uno subterráneo y otro aéreo.

La CFE indicó que las labores preventivas incluyen recorridos permanentes de inspección y un sistema de monitoreo digital conectado al centro de control en tiempo real.

Entre las acciones realizadas se encuentran la poda de árboles cercanos a la red eléctrica y el retiro de objetos que puedan representar un riesgo para el cableado o los equipos de distribución.

También se llevan a cabo revisiones constantes de los dispositivos instalados en la red para verificar su funcionamiento y confirmar que la información operativa llegue de forma correcta a los centros de supervisión. El objetivo es “responder con rapidez ante cualquier incidente que pudiera registrarse durante el torneo”.

El operativo contempla la participación de 351 especialistas distribuidos en distintas áreas. La fuerza de trabajo está integrada por ingenieros coordinadores, electricistas de campo y operadores tácticos que mantienen vigilancia continua desde el Centro de Operación Estratégica, el cual funciona las 24 horas del día durante toda la semana.

Darío Reyes Velasco, subgerente de Distribución, explicó que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas permite detectar y aislar fallas a distancia en menor tiempo. Esta capacidad busca “reducir afectaciones al servicio y facilitar las labores de reparación sin exponer al personal operativo”.

Por su parte, Francisco Enríquez Valencia, responsable del Centro de Control de Distribución, informó que el suministro eléctrico también está asegurado para instalaciones utilizadas por la Selección Mexicana, así como para puntos estratégicos relacionados con la movilidad y la actividad turística, entre ellos zonas de las alcaldías Coyoacán y Xochimilco, además del Aeropuerto de Toluca.

La empresa destacó que los trabajos previos incluyeron la sustitución de postes, la renovación de líneas eléctricas y la actualización de infraestructura subterránea.

Con estas acciones, la CFE señaló que busca “mantener el servicio en las sedes y espacios vinculados al Mundial durante el desarrollo de la competencia”.