Avanzan dos organizaciones en el proceso para convertirse en nuevos partidos

Dos organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos concluyeron las 200 asambleas requeridas por la legislación para solicitar su registro en febrero, se trata de Construyendo Sociedades de Paz (CSP) y Somos México las cuales se colocan entre las principales aspirantes a participar en el proceso electoral de 2027, luego de cumplir con la primera etapa establecida por la norma.

CSP suma 263 asambleas preliminarmente validadas por el Instituto Nacional Electoral, mientras que Somos México alcanzó este fin de semana las 200 asambleas necesarias. La dirigencia de esta última organización informó en conferencia de prensa que prevé realizar al menos 50 encuentros adicionales para asegurar el cumplimiento de los requisitos.

En materia de afiliaciones, la ley exige un mínimo de 256 mil 30 personas validadas; hasta ahora CSPregistra 169 mil 962 y Somos México 129 mil 131.

Mientras se da el avance de estas agrupaciones, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto ajustado para 2026 después de absorber una reducción superior a 4 mil millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, la Secretaría de Hacienda recortó 3 mil 119 millones sin atribuciones para hacerlo, mientras que la Cámara de Diputados eliminó otros mil millones. Con este ajuste, el INE operará el próximo año con 14 mil 99 millones 968 mil 884 pesos.

Durante la sesión, varias consejerías señalaron que la eliminación anticipada de recursos para una eventual consulta popular afecta la autonomía institucional.

El Consejo finalmente aprobó la distribución del presupuesto modificado y reiteró que seguirá con la planeación de sus actividades conforme a los recursos disponibles.