Aplicará Morena “criterios más estrictos” para definir candidaturas rumbo al 2027

La dirigencia nacional de Morena informó que aplicará “criterios más estrictos” para seleccionar a quienes participarán como candidatos en las elecciones de 2027.
La presidenta del partido oficial, Ariadna Montiel, declaró que no se permitirá el registro de “perfiles relacionados con corrupción, nepotismo o mala reputación pública”.
Durante una conferencia de prensa, Montiel señaló que Morena tampoco aceptará aspirantes señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en Sinaloa e indicó que los perfiles deberán mantener una trayectoria política y social “sin cuestionamientos”, además de cumplir con criterios de honestidad y cercanía con la ciudadanía.
La dirigente recordó que desde el inicio de su gestión planteó que las candidaturas del partido estarían reservadas para militantes con conducta pública transparente.
También aseguró que los partidos aliados de la coalición respaldan esa postura para el próximo proceso electoral federal y local.
Montiel mencionó que no se permitirá impulsar candidaturas que puedan interpretarse como casos de nepotismo. Como ejemplo, hizo referencia a Saúl Monreal y a la posibilidad de buscar una postulación en Zacatecas y añadió que el partido revisará cada perfil antes de incluirlo en encuestas internas.
La presidenta de Morena también afirmó que la popularidad no será suficiente para obtener una candidatura.
En ese punto mencionó al exboxeador Jorge Arce, conocido como “Travieso” Arce, al señalar que el partido no impulsará perfiles sin trayectoria partidista o trabajo político previo.