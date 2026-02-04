Arrancan Inscripciones Anticipadas en Sonora con más de 12 mil alumnos registrados para el ciclo escolar 2026-27

Con un arranque ordenado y sin contratiempos, este martes dio inicio el proceso de Inscripciones Anticipadas para el ciclo escolar 2026-2027 en Sonora, registrándose más de 12 mil alumnos durante las primeras horas de operación, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

El procedimiento está dirigido a niñas y niños que ingresarán a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, y forma parte de las acciones del Gobierno de Sonora para garantizar una planeación eficiente del próximo ciclo escolar.

La dependencia estatal recordó que el registro se realiza exclusivamente a través del portal oficial www.yoremia.gob.mx, el cual permanecerá disponible las 24 horas del día hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

Padres, madres de familia y tutores pueden completar el trámite desde cualquier computadora o teléfono celular con acceso a Internet.

De acuerdo con la SEC, para efectuar la inscripción solo se requiere la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) del menor y el proceso no toma más de 10 minutos, lo que permite agilizar la atención y evitar filas o traslados innecesarios.

Las autoridades educativas estiman que durante el periodo de Inscripciones Anticipadas se registren más de 130 mil estudiantes de educación básica en todo el estado. Para ello, se cuenta con la colaboración de directivos y docentes, quienes brindan orientación y apoyo a las familias durante el proceso.

En caso de dudas o requerir asistencia, la SEC puso a disposición de la ciudadanía la Línea de la Educación, así como atención vía WhatsApp y sus redes sociales oficiales, con el fin de resolver inquietudes y asegurar que el registro se realice de manera correcta.