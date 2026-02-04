Sonora refuerza vigilancia sanitaria y se mantiene libre de gusano barrenador

De acuerdo con la dependencia federal, se han efectuado un total de un millón 12 mil 891 revisiones a bovinos y otras especies animales, desde que se detectó por primera vez la presencia del gusano barrenador en el país, en noviembre de 2024.

Sonora continúa libre del gusano barrenador del ganado gracias a las acciones preventivas implementadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que reportó la realización de más de un millón de inspecciones sanitarias en el estado como parte de la estrategia para evitar el ingreso de esta plaga.

Las inspecciones no solo se han concentrado en el ganado bovino, ya que ocho mil 431 revisionescorresponden a otras especies como equinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos y fauna silvestre, lo que refuerza la vigilancia integral en todo el territorio sonorense.

Durante este mismo periodo, las autoridades atendieron seis mil 171 heridas en animales, sin que en ninguno de los casos se detectara la presencia del gusano barrenador, lo que confirma la efectividad de los protocolos de inspección y atención oportuna.

En paralelo, la Sader informó que la Planta Productora de Moscas Estériles, ubicada en Metapa, Chiapas, presenta un avance del 50 por ciento en su construcción y mantiene su puesta en operación programada para el primer semestre de 2026, como parte de la estrategia nacional de prevención y control de esta plaga.